الحوثي يتكبد خسائر فادحة في عملية نوعية للواء 30 مدرع شمال محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

كشف ناطق اللواء 30 مدرع عن تكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في عملية نوعية للقوات المشتركة شمال الضالع .



وقال: ناطق اللواء 30 مدرع بمحافظة الضالع المقدم جياب الصيادي أن المليشيات الحوثية الإنقلابية منيت اليوم الثلاثاء بخسائر فادحة في عملية نوعية نفذتها القوات المشتركة.

واضاف الصيادي أن قائد محور الضالع العميد الركن هادي العولقي قاد بشكل مباشر عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع المليشيات الحوثية شمال محافظة الضالع محرزةً تقدماً في عمق سيطرة المليشيات.

وأردف الصيادي أن العملية تخلهها مواجهات ضارية وقصف ثقيل ومركز لمدفعية اللواء 30 التي دكت ثكنات ومواقع الحوثيين في خطوط النار .

وأشار أن الإغارة حققت هدفها حيث أثبتت قوة القوات المشتركة ومدى تماسكها فضلا عن هشاشه العدو، والحقت بالحوثيين حسائر مادية وبشرية فادحة منها مقتل وإصابة مايزيد عن 20 عنصرا .

واختتم حديثه بقوله: إن ظلم المليشيات الحوثية وبقائها لن يطول .