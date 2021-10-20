3 اجراءات اساسية تفرضها السلطة المحلية بوادي حضرموت على المتلاعبين بالعملة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

وجهت السلطة المحلية بوادي حضرموت إجراءات صارمة لكافة محلات ومؤسسات الصرافة بمختلف انواعها بوادي وصحراء حضرموت يستوجب عليهم الالتزام بها كاحد اجراءات السلطة لمنع تدهور قيمة الريال.



وجاءت تلك الاجراءات في تعميم اصدره وكيل محافظة حضرموت الاستاذ عصام الكثيري لمدراء شركات ومحلات الصرافة في عموم مديريات الوادي والصحراء.

وجاءت التوجيهات الصارمة بحسب الوثيقة كالاتي :

- عدم البيع والشراء بكافة العملات الاجنبية.

- عدم صرف اي عملة اجنبية لاي مستفيد او عميل.

- عدم إجراء اي حوالات للعملة الاجنبية.

وجاءت البنود الاخرى تحذيرا لمن يخالف تلك الاجراءات وفي حالة ثبوت اي مخالفة يحق للسلطة وكافة اجهزتها التنفيذية اتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بحقه