تكليف رئيس لنادي القادسية الرياضي بمديرية ساه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

اصدر المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت الاستاذ رياض بن صلاح الجهوري قرارا رقم "20" للعام 2021م بشأن تكليف رئيسا لنادي القادسية الرياضي بمديرية ساه.



وقضت المادة الاولى من القرار بتكليف محمد صالح عبود بن ذياب رئيساً للنادي.

كما قضت المادة الثانية ان يتولى المذكور بالقيام بالمهمة الموكلة اليه وفقا والنظام الاساسي للاندية.

كما نصت المادة الثالثة ان يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى اي تعيين سابق بهذا المنصب ويعمم لجهات الاختصاص.