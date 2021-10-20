شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي جنوبي: تعامل المجتمع الدولي تجاه الازمة باليمن تعامل سلبي.. وهذا هو الحل الأمثل للأزمة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الشحات غريب

◄ تعامل المجتمع الدولي تجاه الازمة باليمن تعامل سلبي



◄تدخلات تركيا وأطماعها لاتقل عن أطماع إيران باليمن

◄ القضية الجنوبية أصبحت حديث المحيط الاقليمي والعربي والدولي

◄القضية الجنوبية هي الأساس في حل الصراع في اليمن وانهاء الحرب

◄للإخوان تاريخ عريض من الاغتيالات للقيادات الجنوبية

قال محمد محمود أحمد قايد العبدي مدير عام الثقافة في المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع"جنوب اليمن، إن صمود مأرب والضالع بوجه الحوثيين يعود لأن هذه الجماعات هي جماعات إرهابية ولما يحملوه من أفكار متطرفة.

وأضاف العبدي في حوار بأن ثقافة المجتمع في هاتين المحافظتين ثقافة تحررية ترفض الظلم والاستبداد ويكفيها ماعانيته خلال فترة حكم الزيدية لليمن قرابة ألف عام فقد عانة الظلم والتهميش والحرمان والنهب للمتلكات وإن عودة الحوثيون للحكم عودتهم للاستبداد والظلم ويكفي ماعانوه خلال فترة حكمهم في العصور القديمة.

وثالثاً وجود البيئة الحاضنة للمقاومة التي ساعدتها علي الاستمرار في القتال ضد الحوثيين ووقوفهم صف واحد الي جانب المقاومة بكل ما يملكون من عتاد وغيرها دون تذمر أو خوف.

ورابعاً عدم قبول المشروع الايراني وما يحمله من أفكار عدائية للاسلام والمسلمين وأطماعه التوسعية التي تشكل تهديدا واضحا للمحيط الاقليمي والعربي الذي سيعود بالاستعمار الفارسي للوطن العربي وما الحوثيين إلا اداة من أدوات إيران التي تستخدمها في سياستها التوسعية للسيطرة علي البلدان العربية للاستيلاء علي ثرواتها النفطية وموانئها البحرية للتتحكم في طرق التجارة العالمية، وخامساً مساندة طيران دول التحالف العربي الذي يدمر الاسلحة الثقيلة التي تمتلكها هذه المليشيات من الدعم الايراني يعيقها من التقدم والزحف نحو هذه المناطق التي تقاوم الحوثيين وتكبدهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وإليكم الحوار..

◄ ما مدى رؤيتك حول تعامل المجتمع الدولي تجاه الأزمة باليمن ؟

إن تعامل المجتمع الدولي تجاه الأزمة باليمن تعامل سلبي ينظر للصراع بأنه صراع أقطاب وصراع نفوذ مصالح الدول الداعمة للاطراف المتصارعة في اليمن فقبل البدء بأي مشاورات بين الاطراف المتصارعة يجب علي الوفد الأممي أن يمر بالداعمين للاطراف المتصارعة لتشاور علي بعض النقاط والمقترحات التي يطرحها علي الاطاف اليمنية، بحيث لا تتعارض مع مصالح كل طرف، لان كل داعم ينظر ان الاولوية لمصالحة في الحل وانها الصراع، فمما يزيد تعقيد الحلول بين الاطراف المتناحرة فيلجا الي المراوغة للاطراف كلها يتمكن احد الطرفين فرض امرواقع علي الارض إلا ان المجتمع الدولي يلجا الي عرقلة تقدم اي طرف فيخلق توازن قوي تحفظ لكل الداعمين مصالحهم دون مراعات ما تسببه الحرب من كارثة انسانية للشعب اليمني.

◄ ما تعليقك على عملية الاغتيال التي تعرض لها وزير الزراعة ومحافظ عدن؟

إن الاغتيال الذي تعرض له وزير الزراعة ومحافظ محافظة عدن هي سلسلة من جرائم التجمع اليمني للاصلاح الذي يسعي لسيطرة علي المحافظات الجنوبية التي حررها أبناءها المنتمون للمقاومة الجنوبية من المليشيات الحوثية وهذا دليل تقارب المشروع الاخواني والحوثي في المنطقة لتنفيد سياسة أسيادهم من الاتراك والايرانيين في السيطرة علي ثروات شعب الجنوب النفطية والممرات المائية التي تربط العالم شرقة وغربه، ولم تكن هذه الجريمة الاولى للاخوان في اليمن فعند الاخوان تاريخ عريض من الاغتيالات للقيادات الجنوبية منذ التسعينيات القرن الماضي، واشتدت ضراوة ارهابهم في الاونه الاخيرة ضد قيادات تحمل مشروع القضية الجنوبية بل شعب الجنوب بكافة مكوناته وخير دليل علي جرائمهم أنهم يمدون الحوثي بالاحداثيات للمعسكرات الجنوبية وتواجد قياداتها العسكرية وشاهد علي ذلك الصاروخ البالستي الذي استهدف معسكر العند الذي استشهد فيه العشرات بين شهيد وجريح وكذالك استهدافهم لمن ياخذونهم ويغرروا عليهم والدليل علي ذالك ماحدث في استهداف المسجد في مارب الذي راح فية العشرات كلهم من ابنا الجنوب ولهذا إن الاخوان والحوثيين وجهان لعملة واحدة تريد غبادة شعب الجنوب بكل الوسائل.

◄ كيف تري وضع القضية الجنوبية.. و الأحداث بجنوب اليمن؟

إن القضية الجنوبية قد حققت نجاحات كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي فقد أصبحت حديث المحيط الاقليمي والعربي والدولي وأصبحت عندهم رؤية أن الجنوب شعب وارض وهويه ودولة وتاريخ فاصبحت تطرق أبواب المؤسسات الدولية والدول العربية بعد ما كانت مغيبة تماما والان كثير من الدول العربية أصبحت متفهمة القضية الجنوبية وأبدت استعدادها لدعم هذه القضية العادلة وأصبح لها ممثلين في كل دول العالم فمن خلالهم استطاعت القضية الجنوبية ان تكسب تعاطف كثير من دول العالم العربي.

◄ ما طبيعة سير العمليات في محافظة الضالع ضد الحوثي؟

إن سير العمليات في الضالع ضد الحوثي عمليات دفاع وصد الهجوم الذي يقوم به الحوثي وتكبيدهم خسائر كبيرة في الارواح والعتاد كماتستخدم الكمائن والهجمات المباغته التي أدت إلى كسر شوكة العدو وتقهقر عزيمته مما اصاب قواته بالاحباط وخيبة الأمل.

◄ ما أهداف من دعم إيران للحوثي.. وتدخلات تركيا باليمن؟

دعم إيران للحوثي هو نشر الفكر الصفوي وولاية بيت الفقية الذي يهدف إلى تحريف المعتقدات الدينة التي تسعي من خلاله علي السيطر علي منابع النفط وفتح اسواق لمنتجاتها وعودة تاريخها الاستعماري للوطن العربي.

وكذالك تدخلات تركيا فاطماعها لاتقل عن أطماع ايران في البسط والسيطرة علي الملاحة العالمية ونهب الثروات وفتح اسواق لبيع منتجاتها وعودة تاريخها الاستعماري للوطن العربي ولكل منهما مليشيات تقوم بتدريبها وتسليحها وارسالها الي الوطن العربي عامة والجنوب خاصة لزعزعة الامن والاستقرار في البلدان العربية.

◄ كيف ترى تحركات المبعوث الأممي الجديد وهل سينجح في مهمته أم سيلحق بسابقيه؟

إن نجاح المبعوث الأممي يكمن في تعاطيه مع الأزمة اليمنية وأطرافها الفاعلة التي توجد وتسيطر علي الارض وتمتلك حق القرار في السلم والحرب وقادرة علي تنفيذه وذالك بوجودها علي الأرض فلها الحق في التفوض واتخاذ القرار اما اذا سلك طريق من سبقوه من المبعوثين السابقين في التعاطي مع من لا يملكون الأرض فانه لا محاله سيكون كما سابقوه، ولكن أعتقد أن المبعوث الجديد سيتلافى كل أخطاء من سبقوه وذلك بما أبداه من أول خطوه قام بها حيث قام بلقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي لأن القضية الجنوبية هي الاساس في حل الصراع في اليمن وانهاء الحرب كما أنها مصدر لاحلال الامن والاستقرار في النطقة والمحيط الاقليمي.