تشكيل لجنة محلية للإشراف على توزيع الغاز المنزلي في مديريات المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع في المهرة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات، تشكيل لجنة للإشراف على عملية توزيع مادة الغاز المنزلي على الحارات وتشديد الرقابة على محطات البيع.



وأكد الوكيل كلشات على ضرورة توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بكميات كافية، مشددا على ضرورة تنظيم التوزيع عبر مندوبي الحارات وفق الكشوفات والإجراءات المتبعة، وضرورة تفعيل دور الرقابة وضبط المتلاعبين.