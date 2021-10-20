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تشكيل لجنة محلية للإشراف على توزيع الغاز المنزلي في مديريات المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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أقر اجتماع في المهرة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات، تشكيل لجنة للإشراف على عملية توزيع مادة الغاز المنزلي على الحارات وتشديد الرقابة على محطات البيع.

 

وأكد الوكيل كلشات على ضرورة توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بكميات كافية، مشددا على ضرورة تنظيم التوزيع عبر مندوبي الحارات وفق الكشوفات والإجراءات المتبعة، وضرورة تفعيل دور الرقابة وضبط المتلاعبين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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