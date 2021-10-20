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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تتسلم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية من مفوضية اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضحت الدكتورة سعاد الميسري مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الشحنة سيتم توزيعها على جميع المستشفيات والمحاجر الصحية في المحافظات المحررة، وفقاً لخطة التوزيع المعتمدة من وزير الصحة وبحسب الاحتياج وانتشار الأوبئة.
حضر تسليم الشحنة الدكتورة سميرة بانوير منسقة الصحة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولميس برهان مساعدة مسؤول البرامج في المفوضية.