وزارة الصحة تتسلم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية من مفوضية اللاجئين

وأوضحت الدكتورة سعاد الميسري مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الشحنة سيتم توزيعها على جميع المستشفيات والمحاجر الصحية في المحافظات المحررة، وفقاً لخطة التوزيع المعتمدة من وزير الصحة وبحسب الاحتياج وانتشار الأوبئة.

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

محمد يوسف

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