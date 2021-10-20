شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة الثانية لموظفي مطار عدن الدولي حول إجراءات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي نظمتها الإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتلقى 40 مشاركا ومشاركة من العاملين بمطار عدن الدولي، تطبيقات عملية ونظرية حول كيفية التعامل مع الحالات المتوقعة القادمة عبر المطار واكتشاف الإصابات بفيروس كورونا، لتجنب انتقال العدوى عبر المسافرين.

وثمنت إدارة مطار عدن الدولي، جهود مركز الملك سلمان في دعم وتنفيذ المراحل التدريبية لتعزيز الإجراءات الإحترازية لمكافحة الوبائيات بما في ذلك مواجهة فيروس كورونا..مشيرة إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة بكافة المنافذ لما من شأنه الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بالحماية الفردية والمجتمعية من الأمراض والأوبئة.