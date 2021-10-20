مفتاح يناقش مع المفوضية السامية للاجئين احتياجات النازحين الجدد بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح اليوم مع فريق المفوضية السامية لشئون الاجئين الذي يزور المحافظة برئاسة مدير الحماية بمكتب عدن ماري هسل هولد، الاحتياجات الاساسية الملحة لموجات النزوح الجديدة من مديريات غرب محافظة شبوة وجنوب مديريات مأرب، وفي مقدمتها المأوى والغذاء، وما يمكن ان تقدمه المفوضية من تدخلات للتخفيف من معاناة الاسر النازحة وموجات النزوح المستمرة في ظل استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي التابعة لايران واستهدافها المتعمد والمباشر لقرى ومنازل المدنيين والمنشات العامة بهدف اجبارهم على النزوح.



وأشار الوكيل الی أن السلطة المحلية تعول علی المفوضية السامية في ان يكون لها دور حيوي وفاعل للمساعدة في مواجهة الاحتياجات وتقليل الفجوة الكبيرة في مجال المأوی والإيواء الجيد والمناسب لإنقاذ وإغاثة آلاف الأسر التي تقطعت بها السبل بعد أن شردتها مؤخرا مليشيا الحوثي باعمالها الارهابية من مديريات حريب ورحبة وماهلية ومن المديريات المجاورة في محافظات شبوة والبيضاء.

وجدد مفتاح دعوته للمنظمات الأممية لتوفير المخزون المستدام والكافي في مدينة مأرب لمواجهة مستجدات الوضع الانساني في مأرب والمحافظات المجاورة .. مؤكداً أن السلطة المحلية علی استعداد لتسليم مخازنها للمنظمات لتوفير المخزون الانساني المستدام لتكون تحت تصرفها وتمكنها من التدخل العاجل في أي ظرف.

وقال الوكيل مفتاح "إن ما قامت به مليشيا الحوثي في مديرية العبدية من انتهاكات وجرائم، تجاه المدنيين وتشريد النساء والأطفال وتفجير المنازل والاعدام الميداني للجرحى، ترقى الى جرائم حرب ضد الانسانية".

من جانبها أوضحت مدير الحماية بمكتب المفوضة بعدن أن زيارتها لمأرب تأتي في إطار متابعة الوضع الانساني وتقييم تدخلات المفوضية ومشاريعها الانسانية في مجال الإيواء والخدمات الإنسانية واستكمال مشروع اصدارات الهويات المؤقتة للنازحين لمساعدتهم في الحصول علی الخدمات والحماية .. مشيدة بجهود السلطة المحلية وتعاونها مع المفوضية وتذليل الصعاب لتقديم التدخلات.