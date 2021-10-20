نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عديو، لمتابعة المستجدات الميدانية والاطلاع على جهود البناء والتنمية بالمحافظة.



واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى مستجدات الوضع الميداني وأحوال المقاتلين الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية، علاوة على سير عمل المكاتب التنفيذية والأجهزة الحكومية وجهودها الحثيثة في بناء وتنمية المحافظة وتلبية تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأشاد نائب الرئيس، بالجهود المبذولة وبالبطولات التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة وأبناء القبائل لأحرار في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية الإيرانية، مؤكداً بأن النصر حليف أبناء الشعب اليمني وأبطاله من الجيش والمقاومة في ظل استمرار تكاتفهم وتلاحمهم خلف القيادة السياسية ضد جماعة الحوثي الانقلابية وممارساتها الإجرامية.

وجدد نائب رئيس الجمهورية، شكره وتقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة في المعركة المصيرية المشتركة.

من جانبه عبر محافظ محافظة شبوه عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكداً بأن السلطة المحلية وكافة أبناء شبوة الأحرار مستمرون في المعركة الوطنية المقدّسة حتى تحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد الذي ينشده كل اليمنيين.