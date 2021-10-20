رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف مرتبات المتقاعدين من الجيش والامن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بسرعة صرف مرتبات المتقاعدين من الجيش والامن، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان انتظامها في الأشهر القادمة.



كما وجه رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي، الجهات المختصة، باعداد آلية لصرف المرتبات المتاخرة للمتقاعدين للاشهر الماضية، وبما يراعي ظروف المالية العامة، ووفق الإمكانات المتاحة.. مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة بقطاعاتها المدنية والعسكرية استحقاق لا يمكن المساومة فيه، ومسؤولية حكومية لن يتم التخلي عنها وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على اصلاح الاختلالات القائمة في كشوف المرتبات للجيش والامن، وحرص الحكومة على الموائمة بين الإيرادات والنفقات ضمن إجراءاتها للحد من تراجع العملة الوطنية وتاثيراتها على معيشة وحياة المواطنين دون استثناء .. مؤكدا على أهمية استكمال الانتقال الى النظام البنكي في صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.

وعبر رئيس الوزراء عن تفهم الحكومة الكامل لمطالب المتقاعدين العسكريين والامنيين، والجهود المبذولة لوضع حلول جذرية لكل التحديات القائمة خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والمعيشي والخدمي.. لافتا الى اهمية مساندة الجميع لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات القائمة، وعدم السماح لاي طرف كان ان يدفع بالأوضاع نحو الفوضى وعدم الاستقرار الذي يؤدي الى تعقيد التحديات اكثر مما هي عليه.

وفي اللقاء الذي حضره محافظ عدن احمد لملس، تحدث عدد من المشاركين من الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي الذين عبروا عن دعمهم لعودة الحكومة الى عدن وما يقوم به رئيس الوزراء من جهود في ظل هذه الأوضاع الصعبة.. مشيرين الى ابرز المطالبات والمتمثلة في صرف المرتبات وانتظامها وتنفيذ التوجيهات الخاصة بإنجاز التسويات القانونية للمتقاعدين.