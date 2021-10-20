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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع واصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجموعة من العناصر الحوثية أثناء محاولتها التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية وأوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح واستعادوا كمية من الأسلحة الخفيفة والذخائر كانت بحوزة المليشيا.
وفي السياق، شنت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف تحركات العدو على امتداد الجبهة وتكبّدت على إثره المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.