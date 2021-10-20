ورشة عمل بمأرب تناقش انعكاسات الحرب على تعليم الفتاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت اليوم بمحافظة مأرب ورشة عمل لمناقشة انعكاسات الحرب على تعليم الفتاة، والتي نظمتها جمعية يمانيات التنموية.



وهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلين عن مكتب التربية والتعليم وادارة تنمية المراة، وعدد من المنظمات والجمعيات الداعمة للعملية التعليمية وفي تنمية المراة، الى الوقوف على اهم انعكاسات الحرب على تعليم الفتاة، والخروج برؤية للتخفيف من اثارها وتعزيز فرص التحاق الفتاة في التعليم وتأهيلها بما يمكنها من الاسهام الفاعل في التنمية.

وركزت الورشة على مناقشة ثلاثة محاور الاول ركز على أسباب تسرب الفتاة من التعليم، وتضمن الثاني احتياجات الفتاة في التعليم والصعوبات التي تواجه المنمات العاملة في عمليات التعليم، فيما تناول المحور الثالث المشاريع ذات الاولوية في عملية التعليم.