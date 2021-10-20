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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل محمد النزيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل محمد محمد النزيلي السكرتير الخاص للرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.
وأشاد فخامته بمسيرة المناضل النزيلي خلال المراحل التاريخية لليمن.. معتبرا رحيله خسارة فادحة للوطن.
وعبر فخامته عن خالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.