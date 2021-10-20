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الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل محمد النزيلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل محمد محمد النزيلي السكرتير الخاص للرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.

 

وأشاد فخامته بمسيرة المناضل النزيلي خلال المراحل التاريخية لليمن.. معتبرا رحيله خسارة فادحة للوطن.

 

وعبر فخامته عن خالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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