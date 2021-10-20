محافظ شبوة يناقش سبل تحسين أوضاع قطاع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو اليوم، اجتماعا لمناقشة أوضاع قطاع الكهرباء في المحافظة وسبل تطويره وتحسين خدماته.



واستعرض الاجتماع الذي ضم الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء والطاقة لقطاع الكهرباء عبدالحكيم فاضل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة، ورئيس لجنة الإشراف على منحة وقود الكهرباء المهندس رامي الشيباني، القضايا والموضوعات المتعلقة بمعالجة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء، وتحسين وضع الشبكات الحالية وزيادة القدرة التوليدية.

وأكد المحافظ بن عديو، حرص السلطة المحلية، لتنفيذ الإلتزامات التي عليها بشأن منحة الوقود السعودي، ومضاعفة زيادة حجم الإيرادات المالية التي يتم تحصيلها على المشتركين في خدمة الطاقة الكهربائية.

وكان الوكيل فاضل، والمهندس باصلعة والمهندس الشيباني، قد عقدوا اجتماعا مع قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة شبوة، لاستعراض ومناقشة نشاط المؤسسة وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها والإحتياجات والمتطلبات الضرورية.