اجتماع في المهرة يناقش أوضاع المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة

وتطرق اللقاء إلى سير تنفيذ المشاريع المختلفة ووضع الاجراءات والمعالجات الممكنة للمشاريع المتعثرة منها خصوصاً فيما يتعلق بمستحقات المقاولين في ظل عدم ثبات سعر العملة المحلية.

ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر اليوم، سير تنفيذ المشاريع بالمحافظة وتصحيح الاختلالات والصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012