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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش أوضاع المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر اليوم، سير تنفيذ المشاريع بالمحافظة وتصحيح الاختلالات والصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ.
وتطرق اللقاء إلى سير تنفيذ المشاريع المختلفة ووضع الاجراءات والمعالجات الممكنة للمشاريع المتعثرة منها خصوصاً فيما يتعلق بمستحقات المقاولين في ظل عدم ثبات سعر العملة المحلية.
وجرى التأكيد على إحالة كافة مستخلصات مشاريع المياه والكهرباء والطرق والرياضة إلى اللجنة الفنية لمراجعتها وإعادة تقييمها.