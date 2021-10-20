مناقشة البرنامج التدريبي لصندوق تنمية المهارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش صندوق تنمية المهارات بالعاصمة المؤقتة عدن، مع عمادة ومدراء المعاهد التدرببية الحكومية والخاصة، البرنامج التدريبي للعام 2021م، وآلية تنفيذ الدورات التدريبية.



وتطرق الاجتماع، الى التحديات والصعوبات التي واجهت الصندوق العام الماضي، وكيفية اختيار البرامج التدريبية وفق قائمة الاحتياجات الاساسية والحلول المقترحة للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة المعاهد في تحقيق تنمية محلية.

وأكد وكيل وزارة التعليم العالي والفني والتدريب المهني موال الشعبي، على ضرورة تحسين أداء المعاهد والمراكز المعنية بالتدريب وتجويد مخرجاتها وتطوير البرامج والأنشطة التدريبية المتخصصة، بما يعزز من دورها في رفد السوق المحلي بكوادر فنية مؤهلة...حاثاً بضرورة الالتزام بالضوابط الفنية والتعليمية المقرة من قبل الوزارة والاهتمام بنوعية البرامج الدراسية المقدمة بالمعاهد.

فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم، ان الصندوق أقر خطة البرامج التدريبية للعام الجاري بنحو 14 برنامجا في شتى التخصصات المهنية والفنية والتطبيقية ويستهدف حوالي الفين و208 شباب.