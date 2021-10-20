مؤسسة السرطان تقيم يوما مفتوحا للاعلاميين ضمن فعاليات الشهر العالمي أكتوبر في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن اليوم، فعاليات اليوم المفتوح للاعلاميين (أصدقاء مرضى السرطان)، ضمن انشطة الشهر العالمي (أكتوبر) 2021 للتوعية بسرطان الثدي.



وأستعرض مدير عام المؤسسة محمد اليافعي، الأنشطة التوعوية التي تنفذها المؤسسة خلال شهر أكتوبر تحت شعار (أكتوبر يزهر أملا)، والتي استهدفت المدارس والمؤسسات الخدمية والتنموية للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي و معرفة أسبابه وطرق الوقاية منه.. مؤكدا أهمية دور وسائل الاعلام في التأثير على المجتمع وتوعيته بضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي بشكل دوري.

وأوضح اليافعي، أن المؤسسة التي تعمل بمحيط أربع محافظات يمنية (عدن - لحج – أبين - الضالع ) استهدفت خلال العام الماضي، ما يزيد عن 8634 مستفيد ومتردد بتكلفة إجمالية بلغت 72 مليون ريال، عبر تقديم خدمات صحية مختلفة .

من جانبه أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أمين عام المؤسسة ابو بكر باعبيد، أهمية التوعية المجتمعية بمكافحة أمراض السرطان والوقاية منه عبر مختلف الوسائل المتنوعة والمؤثرة على المجتمع ، وضرورة تضافر كافة الجهود للعمل المشترك في عملية التوعية ومكافحة السرطان بكل اشكاله وانواعه .. موضحا أهمية تقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان للتخفيف من معاناتهم ، والسعي لإشراك داعمين لتقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى .