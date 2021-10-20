بحث أوجه التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر الدكتور اسماعيل عبدالغفار، سبل التعاون مع الاكاديمية وامكانية التدريب والتأهيل للكوادر المتخصصة في المجال البحري.



وناقش اللقاء الاستفادة من الخبرات المصرية في تأهيل مركز التدريب البحري في عدن وإرسال مدربين من الأكاديمية في الإسكندرية إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بحل مشاكل الطلبة فيما يتعلق بالتخصص وإطلاق شهادات الخريجين من الدفعات السابقة ومعالجة المديونية وتقديم التسهيلات للطلاب للاستمرار في دراستهم وامكانية فتح فرع للأكاديمية في عدن وكذا تقديم الاستشارات لتأهيل وتطوير الموانىء اليمنية.

حضر اللقاء وكلاء وزارة النقل القبطان علي الصبحي والمهندس طارق عبده وفضل العبادي.