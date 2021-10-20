التحالف العربي يدك حصون الحوثي في محافظة مأرب ويقتل 82 عنصرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دكت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مواقع المليشيات الحوثية باليمن، بتنفيذ 26 عملية استهداف لآلياته وعناصره في "الجوبة" و "الكسارة" في محافظة مأرب.



وأسفر الاستهداف المركز لقوات التحالف، عن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 82 عنصرا حوثيا خلال الـ24 ساعة، الماضية.

ويكثف التحالف العربي هذه الأيام استهدافه للمليشيات الحوثية، لوقف تعنتها في محاصرة البلدات اليمنية في مأرب، حيث تتركز منذ أمس الثلاثاء، بالجوبة والكسارة بمأرب.

وتتزامن الضربات ضد المليشيات الانقلابية في وقت يدخل فيه الحصار الحوثي على مديرية العبدية في الريف الجنوبي من مأرب شهره الثاني.

واجتاحت المليشيات بريا جزءا من القرى، فيما عمدت لخنق الأخرى وقطع شرايين الحياة المؤدية إليها.

وتفرض مليشيات الحوثي حصارا مشددا على مديرية العبدية التي يقطنها أكثر من 35 ألف مدنيا غالبيتهم من النازحين، وسط مخاوف أممية من كارثة إنسانية وشيكة.