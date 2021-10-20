رئيس إنتقالي سقطرى يستقبل وفد من الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

استقبل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتتقالي الجنوبي محافظة سقطرى المهندس رافت علي إبراهيم التقلي وفد من الامانة العامة للمجلس الانتتقالي الجنوبي.



وعقد رئيس القيادة المحلية المهندس رافت التقلي لقاء موسع مع الهئية التنفيدية بالمحافظة ضم وفد الامانه العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة سقطرئ والهيئة التنفيذية وأعضاء الجمعية الوطنية بالمحافظة.

تأتي زيارة الوفد لسقطرى ضمن فعاليات النزول الميداني للمحافظات والجلوس مع الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي محافظة سقطرى.

وفيه تم مناقشة مختلف القضايا التنظيمية والسياسية والخدمية في إطار المحافظة وأطلع الوفد من خلال الملاحظات المقدمة من الهيئة وفي مستهل اللقاء تعرفت الهيئة على مهام هذى الزيارة حيث تستمر الزيارة لفترة أسبوع يلتقي الوفد من خلالها كل الدوائر والإستماع إلى أهم مقترحاتهم وتحسين وتعزيز العمل .

وايضا إلى المعاناة والصعوبات التي تواجه كل دائرة ومن خلالها ترفع للقيادة العليا متمثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حفطه الله.