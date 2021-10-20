شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يوجه بعدم اتعامل بغير العملة الوطنية في التجارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

انطلاقا من اهتمام قيادة السلطه المحليه بوادي حضرموت والصحراء باستقرار الأمن الغذائي للمواطنين في ظل انهيار العمله المحليه الريال اليمني.



وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش الكثيري مدير عام غرفة وصناعة وادي حضرموت والصحراء بإشعار المنتسبين لغرفه تجارة وصناعة وادي حضرموت بعدم البيع بالعمله الاجنبيه أو الصرف بالعمله الاجنبية.

كما أكد التوجيه بضرورة البيع بالعمله المحليه ومن يثبت عليه مخالفة ذلك سيعرض نفسه الإجراءات القانونية.