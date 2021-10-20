العامري يزور مركز الامومة والطفولة بحي الوحدة بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

أجرى اللواء عبدالماجد برك العامري وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية زيارة لمركز الامومة والطفولة بحي الوحدة بمدينة سيئون.



وكان في استقباله بالمركز مشهور حسين العيدروس مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية سيئون.

واطلع وكيل وزارة الداخلية خلال زيارته من قبل مسئول المركز انور باضاوي على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.

وقدم الوكيل العامري شكره الكبير لادارة مكتب الصحة بالمديرية والطاقم العامل بالمركز بما يقومون به من جهود عظيمة خلال العمل فيه.

واختتم الوكيل عبدالماجد العامري باخذ جرعة اللقاح ضذ مرض كوفيد 19 من نوع جونسون الذي يقدمه المركز.

شاكرا مدير المركز على حسن استقباله واثرائه بمعلومات عن ما يحتويه المركز ويقدمه من خدمات للمواطنين.