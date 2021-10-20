مدير عام الصحة بالمهرة يدشن توزيع أجهزة ومستلزمات طبية بالمحافطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم، توزيع أجهزة ومستلزمات طبية للعيادات المنزلية لقابلات المجتمع تنفيذ الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



وفي فعّالية التسليم التي أقيمت تحت رعاية وزير الصحة العامة والسكان البروفسور قاسم محمد بحيبح والأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، أكد مدير عام مكتب الصحة على أهمية هذا الدعم الذي سيسهم في تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية للأمهات ومواليدهن.

وشكر دور صندوق الامم المتحده للسكان في الدعم المتنوع لقطاع الصحة الانجابية من أجل تعزيز صحة الامهات أثناء الحمل والولاده وما بعد الولادة وتطوير خدمات التوليد بالمحافظة ، مشدداً على القابلات في العيادات المنزلية بأهمية الاستفادة من الأجهزة الطبية والحافظ عليها أثناء العمل.

وثمّن عوض مبارك جهود الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات واهتمامها بالطوارئ التوليدية وخدمات الصحة الإنجابية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في هذا الجانب.

من جانبها أوضحت مديرة الصحة الإنجابية بالمحافظة الأستاذة رائده بلحاف ، أن الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تم توزيعها عبارة عن (30) صنف من المعدات الخاصة بالطوارئ التوليدية والتي تشمل أسرة ولادة ومعاينة وإجهزة تعقيم وموازين للمواليد وأطقم التوليد الكاملة وطاولات وكراسي مكتبية لـ (5) عيادات منزلية للقابلات المدعومات ضمن نشاط الدفع مقابل الخدمة الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

حضر التدشين نائب مدير العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك محمد بن مزيون ورئيس فرق الإستجابة السريعة بالمحافظة الدكتور أسامة محمد علي والأستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت وعدداً من الكوادر الصحية رؤوساء الأقسام بالصحة الإنجابية في المحافظة.