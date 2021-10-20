شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية بأن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.



وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأحد الماضي، أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من 40 غارة على مواقع" (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة "ممارسة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية".