الوكيل العبودي يفتتح ندوة توعوية بعنوان "الوقاية أم العلاج" لأمهات الأطفال المعاقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

افتتح وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، اليوم، ندوة توعوية بعنوان "الوقاية أم العلاج"، تقيمها جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً، لأمهات الأطفال المعاقين المستفيدين من العلاج الطبيعي، برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وتحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.



وخلال افتتاح الندوة أشار المهندس سالم العبودي إلى أن مركز الشفاء للعلاج الطبيعي في المحافظة أصبح قبلة للمعاقين الراغبين في تلقي العلاج وقد وفر عنهم عناء السفر إلى خارج المحافظة، مؤكداً على وقوف السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة إلى جانب المعاقين وتذليل الصعوبات التي تواجه سير عملهم وهو يتابع أنشطة الجمعية بشكل مستمر.

من جانبه أشاد الأستاذ سالم سويلم نائب مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالخدمات التي يقدمها مركز الشفاء للمعاقين وسرعة تطوره ويعتبر هذا مؤشر على حسن إدارة المركز من خلال الالتزام بالدوام ومن قبل الإدارة والكادر المدرب.

ودعاء سويلم كافة رجال المال والأعمال إلى ضرورة التبرع لتوفير ما تبقى من احتياجات للمركز حتى يقوم بواجبه ويستهدف شريحة واسعة من المعاقين وتقديم الخدمات العلاجية لهم.

بدوره أعطى الأستاذ محمد جباز المدير التنفيذي لجمعية المعاقين صورة موجزة عن الدور الكبير الذي يقدمه مركز الشفاء للعلاج الطبيعي في الجمعية و الذي أصبح معلم صحي يتوجه إليه الناس من كافة الفئات العمرية و يقدم العلاج بالمجان ودون أي مقابل، شاكراً السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على دعمه المتواصل للجمعية في مختلف الأصعدة والبرامج التأهيلية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

وتهدف الندوة إلى رفع الجانب التوعوي والتعريف بالإعاقة و طرق الوقاية منها وتوعية أولياء أمور الأطفال المعاقين بضرورة الوقاية من الإعاقة والأسباب المؤدية لها وعلاجها