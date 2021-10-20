شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية بمأرب تتقدم جنوبا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، دحر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عدة مواقع جنوب مأرب وكبدتها خسائر فادحة.
وذكر "المركز الإعلامي للقوات المسلحة"، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية دحرت مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع جنوب مأرب وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".
وأكد المركز أن طقمين وعربة تابعة لمليشيا الحوثي تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش.
وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مارب وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، تحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديرتي الجوبة وحريب .
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الشرعية بمأرب تتقدم جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.