شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية بمأرب تتقدم جنوبا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، دحر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عدة مواقع جنوب مأرب وكبدتها خسائر فادحة.

وذكر "المركز الإعلامي للقوات المسلحة"، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية دحرت مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع جنوب مأرب وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأكد المركز أن طقمين وعربة تابعة لمليشيا الحوثي تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مارب وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، تحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديرتي الجوبة وحريب .