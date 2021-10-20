شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية شمال محافظة شبوة صباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر اليوم انتصارات ساحقة واستعاد عدد من المواقع التي كانت قد سيطرة عليها المليشيات في مديرية عسيلان شمال محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية، ان القوات الحكومية شنت فجر اليوم، هجوما واسعا بدعم واسناد من طيران التحالف العربي لدك مواقع وتحصينات مليشيات الحوثيين في حيد العلم المحاذي لنقطة السليم جنوب عسيلان.

وحسب المصادر ان القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً على محورين من جهة العلم ومن جهة الصفراء وحققت اختراقات واسعة.

واضافت المصادر ان ابطال الجيش الوطني في جبهة بيحان سيطروا على معسكر اللواء 163وايضا على العلم مشيرا الى ان المواجهات مستمرة حتى اللحظة.

ولفتت المصادر ان معارك ضارية يقودها أبطال الجيش الوطني في السليم بعد تقدمات الجيش صباح اليوم والمعارك على أشدها الآن.