شكرا لبحثكم عن خبر القاعدة تعلن شروطها للافراج عن العطاس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن تنظيم القاعدة في حضرموت، مسؤوليته عن اختطاف الدكتور الداعية طاهر بن حسين العطاس المختطف منذ قرابة الأسبوع في مدينة تريم.

وفي بيان صادر عن التنظيم، أكد التنظيم اختطافة للشيخ العلامة العطاس معلناً عن عدد من المطالب مقابل الإفراج عنه.

وطالبت القاعدة أن تفرج السلطات الأمنية في حضرموت عن عدد من قيادات التنظيم الموجودين في سجن المكلا.

يذكر أن الداعية علي زين العابدين الجفري أكد قبل ثمانية أيام خلال سلسلة تغريدات على تويتر رصدها "المشهد اليمني"، أنه تم اختطاف الداعية العطاس من أمام منزله بتريم فجراً من قبل مجهولين، محملاً المنطقة العسكرية الاولى ورئيس الجمهورية ونائبة الاحمر ومحافظ حضرموت سلامة الداعية طاهر بن حسين العطاس .