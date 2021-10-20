شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تفرج عن 12 صيادا يمنيا بعد عامين على احتجازهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت السلطات السعودية عن 12 صيادا يمنيا بعد احتجازهم لمدة عامين في أحد السجون التابعة لها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تشرف عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وغرفة الصيادين للطوارئ والتنمية في محافظة الحديدة استقبلتا الصيادين العائدين.

ونقلت الوكالة عن غرفة عمليات المصائد البحرية المركزية، أن قوات سعودية كانت احتجزت الصيادين أثناء ممارستهم الصيد شمال جزيرة "كتامة" كما احتجزت قواربهم بتاريخ منذ 29 أكتوبر 2019، واقتادتهم إلى أحد السجون التابعة لها.

وأضافت الغرفة أن السلطات السعودية مارست ضد الصيادين "أبشع وسائل التعذيب" حسب الوكالة التي ذكرت أن أحد أولئك قضى تحت التعذيب.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية