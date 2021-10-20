شكرا لبحثكم عن خبر إسرائيل توافق على "توطين" 4 آلاف فلسطيني لا يحملون وثائق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت إسرائيل أنها وافقت على تسجيل حوالي 4000 فلسطيني باعتبارهم سكانا مقيمين في الضفة الغربية. وكان هؤلاء يعيشون منذ سنوات في الأراضي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية دون وضع رسمي.
وذكر مكتب الاتصال التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن هذا القرار يؤثر على 2800 من السكان السابقين في قطاع غزة الذين غادروا القطاع بعد أن سيطرت عليه حركة حماس في قتال داخلي فلسطيني في عام 2007.
كما سيحصل حوالي 1200 فلسطيني آخر، منهم أزواج وأطفال من سكان الضفة الغربية لا يحملون وثائق، على وضع رسمي.
وقال بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي على تويتر إنه وافق على تسجيل 4000 إقامة كبادرة إنسانية "وفي إطار سياستي لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين" في الضفة الغربية.
وقال حسين الشيخ، المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، على تويتر إن 4000 فلسطيني "تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية".
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