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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

الطماطم = 500 ريال

البطاطس= 400 ريال

الكوسة = 600 ريال

البصل = 300 ريال

الرمان = 500 ريال

العنب أسود = 700 ريال

العنب عاصمي = 500 ريال

العنب رازقي = 1500 ريال

التفاح بلدي = 1000 ريال

اللحم غنمي = 6000 ريال للكيلو

اللحم بقري = 4500 ريال للكيلو

السمك ديرك =  7000 ريال

السمك قد = 4000 ريال

السمك سخلة = 4000 ريال

السمك ثمد = 4000 ريال

السمك تونة = 3500 ريال

السمك عنبرية = 4000 ريال

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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