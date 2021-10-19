شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن : طلاب السنة التحضيرية يواصلون الاحتجاجات أمام بوابة كلية الطب من أجل أنصافهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يواصل طلاب السنة التحضيرية جامعة عدن كلية الطب الاحتجاجات والمظاهرات للأسبوع الثاني أمام بوابة كلية الطب بخور مكسر على القرارات التعسفية بحقهم من قبل ادارة الجامعة الذي منعت من قبولهم إلى سنه أولى، بحيث أنهم اكملوا السنة التحضيرية بدرجة جيد جداً ولن يتم قبولهم.

وناشد الطلاب المحتجين أمام بوابة كلية الطب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس رئيس جامعة عدن الدكتور خضر ناصر لصور وعميد كلية الطب وإلى رئيس السنة التحضيرية ونائب رئيس الجامعة إلى أنصافهم كبقية الطلاب الذين خضعوا للسنة التحضيرية في السنوات الماضية.

وحمل الطلاب شعارات واللافتات منها : زيادة سقف المقبولين، أنصفونا، لا للقرارت التعسفية بحقنا، من حقي أن أتعلم، لا أملك الرشوة لشراء فاسد، كم يجب علي أن ادفع لكي يا جامعة عدن للحصول عل مقعدي في الكلية.

وشارك في الاحتجاجات الطلاب المتقدمين للأمتحان القبول لهذا العام في كلية الطب بعد خروجهم من قاعة الامتحان لهذا اليوم متضامين مع زملائهم الطلاب الذين درسوا السنة التحضيرية ولن يتم قبولهم.

زين الكلدي