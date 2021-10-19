وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر تقيم ورشة عمل لتجار و موردي المدخلات الزراعية بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ( smeps ) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية ورشة عمل لتجار و موردي المدخلات الزراعية لمشروع تحسين سبل العيش لاصحاب الحيازات في القطاع الزراعي بمحافطة المهرة.



وجرى في الورشة توضيح آلية العمل بين الوكالة و موردي المدخلات الزراعية وكيفية التوريد للمزارعين لمشروع تحسين سبل العيش لأصحاب الحيازات في القطاع الزراعي بمديرية حصوين.

وبدوره عبر مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس سعيد علي القميري، عن شكره للوكالة نظير الاهتمام بالقطاع الزراعي بالمحافظة.

وتم تقديم الورشة من قبل المهندس علي بريك ضابط القطاع الزراعي بالوكالة والمهندس مهدي سالم بلعبيد ضابط تعاقدات بالوكالة.