شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر قرارًا بشأن تكليف مستشارًا لشؤون العلاقات العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم 130 لسنة 2021، بشأن تكليف مستشارًا لمحافظ حضرموت لشؤون العلاقات العامة.



وقضى القرار بتكليف علي مبارك صالح باعمران مستشارًا لمحافظ محافظة حضرموت لشؤون العلاقات العامة، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.