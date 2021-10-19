جامعة العرب تستعد لتدشين المستشفى الجامعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلعت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني المكلفة بالإطلاع على سير التجهيزات النهائية والتحضير لإنشاء المستشفى الجامعي وكذلك التقييم الميداني استعدادا لتدشين برنامج الطب البشري بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب .



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية والاستطلاعية التي قامت بها اللجنة الوزارية برئاسة الأستاذ الدكتور / خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشئون التعليمية والوفد المرافق له إلى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب بمدينة المكلا حيث كان في استقبالهم الدكتور عبود العبل رئيس الجامعة والدكتور صالح خنبش عميد كلية الطب والعلوم الصحية والدكتور عيسى البعداني عضو مجلس الأمناء المدير العام لمستشفى الريان التخصصي وعدد من الأطباء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وطاف الوكيل باسليم بمعية رئيس الجامعة ومرافقيهم على الأقسام التي تضمها كلية الطب والتخصصات والمعامل والمختبرات واستعموا من القائمين عليها إلى شرح حول تنفيذ آلية البرامج العلمية حسب التقويم الجامعي وكذا برنامج التطبيق العملي مطلعين على التجهيزات المستحدثة لافتتاح العيادات الجديدة لطب الأسنان ضمن مخرجات برنامج طب الأسنان بكلية الطب والعلوم الصحية لخدمة المجتمع ‘ وكذلك التعرف على القاعات التدريبية لطلاب الأمتياز لبرنامج طب الأسنان الذي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية .

كما تعرفت اللجنة الوزارية برئاسة الوكيل باسليم على سير التجهيزات والمعدات الطبية والسعة السريرية والكادر البشري لإنشاء المستشفى الجامعي مشيدين بكافة التجهيزات التي تم استحداثها والمعدات الطبية الجديدة والوسائل التقنية الحديثة وتوفير جميع المتطلبات اللازمة تمهيدا واستعدادا لتدشين برنامج الطب البشري الذي يعد أضافة جديدة ونوعية لكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب والذي سيكون له دور بارز في الإسهام لتأهيل الطلاب في المجال الطبي ليرفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة مهنيا وعلميا خلال السنوات القادمة .