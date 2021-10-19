القبطان بوعمرو يستقبل مندوب مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

استقبل القبطان يسلم مبارك بوعمرو المدير العام للهيئة العامة للشئون البحرية بالمكلا بمكتبه بالمكلا،اليوم، السيد جاي بهاديور مندوب مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالجمهورية اليمنية لمناقشة دور الهيئة في مكافحة بعض الأنشطة الغير قانونية في نطاق عملها الجغرافي البحري .



وتعرّف مندوب الأمم المتحدة على مهام وأهداف الهيئة وكونها السلطة البحرية الحكومية اليمنية المختصة بتحقيق السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وتطبيق التشريعات البحرية الدولية والوطنية والمساهمة في تحقيق الأمن البحري ومكافحة الأنشطة الغير قانونية في الموانئ والمياه اليمنية بالتعاون والتنسيق مع قوات خفر السواحل اليمنية .

وأضاف مدير عام هيئة الشئون البحرية بأن نطاق عمل فرع الهيئة بالمكلا هو محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى والموانئ الموجودة فيها ، وأنه ورغم الإمكانيات الضعيفة ووضع اليمن في ظل هذه الأزمة إلا أن الفرع يبذل جهودا مقبولة لتنفيذ الأعمال المنوطة به .

من جهته شكر مندوب الأمم المتحدة لمدير عام الهيئة حسن الضيافة والاستقبال مؤكدا بأن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يحارب الأنشطة الغير قانونية الجرائم والمخدرات ومن ضمن ذلك مايحصل في المياه والموانئ والسفن ، وإنه يأمل من هيئة الشئون البحرية التعاون بما يخدم تحقيق ذلك .

وجرى في اللقاء مناقشة مواضيع لها علاقة بمكافحة الأنشطة الغير قانونية ومنها سفن الاصطياد التي تم ضبطها في ميناء المكلا والإجراءات التي تمت ، كما تم مناقشة أيضا الاحتياجات الأساسية لفرع هيئة الشئون البحرية والتي ستساهم في مساهمتها في القيام بمكافحة تلك الأنشطة ومن ذلك التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية البحرية