البحسني يلتقي اللجنة المجتمعية لمتابعة مشكلة الجفاف وأزمة مياه الشرب في غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، اللجنة المجتمعية لمتابعة مشكلة الجفاف وأزمة مياه الشرب في غيل باوزير، برئاسة الشيخ عبدالحكيم عبدالله باوزير.



واستمع المحافظ البحسني من رئيس وأعضاء اللجنة إلى أسباب ظاهرة الجفاف في غيل باوزير، والتي انعكس أثرها سلبًا على ضعف إنتاج المحاصيل الزراعية، وضعف مياه الشرب، متعرفًا على جملة من المعالجات والحلول للحد من ظاهرة الجفاف، وللحفاظ على ما تبقى من مخزون للمياه الجوفية بالمديرية.

ووجه محافظ حضرموت باعتماد مشروع القناة التحويلية لوادي جد التي ستعمل على تغذية الحوض المائي لحقول المياه ومنابع المعايين في الغيل، وكذا تكفّل السلطة بما لا يقل عن 10 وحدات طاقة شمسية لتشغيل الآبار بهدف التخفيف من معاناة المزارعين.

وأكد المحافظ أن الماء يعد أساس وشريان الحياة، ويجب الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، والترشيد في عملية الاستهلاك وعدم الاسراف في استخدام المياه، مجددًا استعداد قيادة السلطة بالمحافظة لوضع ضوابط تحد من العبث في الأحواض المائية، والسعي لإنشاء السدود المائية للاستفادة من المياه وتسخيرها للشرب وريّ المزارع، مشيدًا بجهود وأعمال اللجنة المجتمعية ودورها الوطني في الحفاظ على مخزون المياه والحد من مشكلة الجفاف في غيل باوزير.