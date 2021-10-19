تنظيم ورشة عمل لتجار و موردي المدخلات الزراعية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ( smeps ) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، اليوم، ورشة عمل لتجار وموردي المدخلات الزراعية بمحافطة المهرة.



وهدفت الورشة، الى توضيح آلية العمل بين الوكالة و موردي المدخلات الزراعية وكيفية التوريد للمزارعين لمشروع تحسين سبل العيش لأصحاب الحيازات في القطاع الزراعي بمديرية حصوين.