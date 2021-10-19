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تنظيم ورشة عمل لتجار و موردي المدخلات الزراعية بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

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نظمت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ( smeps ) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، اليوم، ورشة عمل لتجار وموردي المدخلات الزراعية بمحافطة المهرة.

 

وهدفت الورشة، الى توضيح آلية العمل بين الوكالة و موردي المدخلات الزراعية وكيفية التوريد للمزارعين لمشروع تحسين سبل العيش لأصحاب الحيازات في القطاع الزراعي بمديرية حصوين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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