الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف العربي يعلن مقتل 48 حوثيا بـ 14 عملية في مأرب

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعلن مقتل 48 حوثيا بـ 14 عملية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، مقتل 48 عنصرا حوثيا خلال استهدافها الميليشيات في مناطق الجوبة والكسارة بمحافظة مأرب.

وقالت قوات التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء ”واس“، إنها ”نفذت 14 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الساعات الـ24 الماضية“.

وأشار البيان إلى أن ”عملية الاستهداف شملت تدمير 6 من الآليات العسكرية ومقتل 48 عنصرا إرهابيا“.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا