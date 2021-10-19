شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعلن مقتل 48 حوثيا بـ 14 عملية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، مقتل 48 عنصرا حوثيا خلال استهدافها الميليشيات في مناطق الجوبة والكسارة بمحافظة مأرب.
وقالت قوات التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إنها ”نفذت 14 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الساعات الـ24 الماضية“.
وأشار البيان إلى أن ”عملية الاستهداف شملت تدمير 6 من الآليات العسكرية ومقتل 48 عنصرا إرهابيا“.