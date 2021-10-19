اجتماع بتعز يناقش مع منظمة سماريتان الدولية تدخلاتها في عدد من المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، اليوم، مع منظمة سماريتان بيرس الدولية في القطاع الصحي والتغذية، والمياة ، والإصحاح البيئي في مديريات المحافظة.



وتطرقت وكيلة المحافظة، الى احتياج تعز المتزايد للدعم في الجانب الصحي والغذائي وبالذات في مديريات الشمايتين والمواسط وكذلك مديريات المدينة بسبب الإرتفاع المتزايد للسكان خلال الفترة الماضية واستمرار المعاناة الناجمة عن استمرار الحرب والحصار.

وفي اللقاء، أكد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل، حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الدولية لتنفيذ برامجها ومشاريعها الاغاثية والانسانية في المحافظة.

من جانبه استعرض المدير القطري لمنظمة سماريتان بيرس تيم كونت، التدخلات الخاصة للمنظمة في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي خلال العام 2021-2022م.