مدير عام الهئية العامة للآثار والمتاحف بالمهرة يستقبل مدير إدارة الآثار بالهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

استقبل مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله باكريت ، اليوم، في مكتبه مدير إدارة الآثار بالهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت الأستاذ أحمد الرباكي.



ورحب باكريت بالاستاذ احمد الرباكي والشباب المرافقين له ،معبراً، عن شكره الكبير على هذه الزيارة التي تأتي بهدف الإطلاع على المعالم الأثرية والمتاحف في محافظة المهرة.

من جانبه عبر مدير إدارة الآثار في ساحل حضرموت عن شكره على حسن الضيافة والاستقبال، مشيداً بجهود الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمهرة في الحفاظ على المعالم الأثرية والمتاحف التاريخية في المحافظة.