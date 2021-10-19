الزويدي يستقبل بمكتبه الهيئة الإدارية للنادي الأهلي بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

استقبل القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، بمكتبه، الهيئة الإدارية للنادي الأهلي بالغيضة الصغيرة بعد حصوله على الاعتراف و المصادقة الرسمية من قِبل وزير الشباب والرياضة معالي الأستاذ نايف صالح البكري،



و تأتي زيارة الهيئة الإدارية للنادي الأهلي عقب حصول النادي على الاعتراف الرسمي بعد مصادقة معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري على طلب الاعتراف، وتقديراً لجهود السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت.

و رحب القائم بأعمال مدير عام سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، بالهيئة الإدارية للنادي الأهلي، مهنئاً كافة منتسبي النادي بالاعتراف الرسمي، مقدماً جزيل شكره لكل من ساهم في حصول النادي على هذا الاعتراف، وعلى رأسهم معالي الأستاذ نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة، والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وكذلك لمدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم.

وعلى صعيد متصل هنأ القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، الهيئة الإدارية للنادي الأهلي بالغيضة الصغيرة، وكافة منتسبيه، لحصول ناديهم على الاعتراف الرسمي من قبل وزير الشباب والرياضة معالي الأستاذ نايف صالح البكري، مقدماً شكره كافة من ساهم في هذا الإنجاز الرياضي للمديرية، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح للنادي الأهلي و إدارته في الاستحقاقات القادمة.

ومن جانبه وجه رئيس النادي الأهلي الأستاذ علي عبيد ميطان، رسالة شكر وتقدير للسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، لما قدمته من دعم لإدارة النادي طوال الفترة التي كان فيها النادي تحت الاعتراف، و وقوفها بجانب الإدارة لنيل الاعتراف الرسمي.

و قدم ميطان جزيل شكره لوزير الشباب والرياضة معالي الأستاذ نايف البكري، لمصادقته على الاعتراف الرسمي للنادي، و لمدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم، و مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية سيحوت الأستاذ محمد سعد خريسان الزويدي، لما بذلوه من جهد ودعم في سبيل الحصول على الاعتراف الرسمي للنادي الأهلي بالغيضة الصغيرة.

حضر اللقاء كلاً من، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، و رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي المديرية الأستاذ طاهر بن عويض، و رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الشيخ سعد عفرار، ومدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية الأستاذ محمد سعد خريسان، و مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بسيحوت الأستاذ جاسم ميطان، و مدير مكتب السياحة الشيخ سعد عوض قضبان، ومدير مركز الإنزال السمكي بالمديرية الشيخ سالم أحمد علوش.