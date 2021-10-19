شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يكبّد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنّت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في عدّة محاور جنوب محافظة مارب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى خسائر في العتاد منها تدمير 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات وذخائر بقصف مدفعي للجيش.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة شملت تدمير عربة (بي ام بي) وأطقم بما عليها من عتاد.