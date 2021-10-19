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"يونيسف": 10 آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في اليمن منذ 2015

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، أن عشرة آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ 2015، بعد أن سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على الحكم في صنعاء.

 

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة، في إفادة بالأمم المتحدة بجنيف بعد عودته من زيارة لليمن، إن ”الصراع اليمني بلغ مستوى جديدا مشينا. لدينا الآن عشرة آلاف طفل إما قتلوا أو شوهوا منذ مارس 2015؛ أي ما يعادل أربعة أطفال كل يوم“.

 

وأضاف أن ”الكثير من عمليات قتل وتشويه الأطفال لم تسجل“، بحسب ما نقلت ”رويترز“

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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