شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "يونيسف": 10 آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في اليمن منذ 2015 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، أن عشرة آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ 2015، بعد أن سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على الحكم في صنعاء.



وقال جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة، في إفادة بالأمم المتحدة بجنيف بعد عودته من زيارة لليمن، إن ”الصراع اليمني بلغ مستوى جديدا مشينا. لدينا الآن عشرة آلاف طفل إما قتلوا أو شوهوا منذ مارس 2015؛ أي ما يعادل أربعة أطفال كل يوم“.

وأضاف أن ”الكثير من عمليات قتل وتشويه الأطفال لم تسجل“، بحسب ما نقلت ”رويترز“