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اجتماع في المكلا يناقش معالجات الوضع البيئي بالمدينة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

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ناقش اجتماع برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، الوضع البيئي الذي تُعاني منه بعض المواقع في مدينة المكلا الناجمة بسبب طفح مياه الصرف الصحي.

 

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس وهيب غانم، ومدير مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري، أسباب مشكلة تصريف مياه الصرف الصحي، والمعالجات المتخذة لإصلاح منظومة الإصحاح البيئي في المكلا.

 

وشدد بن حبريش، على ضرورة التسريع في وضع المعالجات المناسبة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي لما لها من آثار صحية وبيئية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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