شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حرر الجيش الوطني مسنوداً برجال المقاومة الشعبية، اليوم، مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب جنوبي محافظة مأرب، بعد معارك بطولية ضارية مع مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.



واوضح قيادي عسكري لـ (سبتمبر نت)، أن الجيش الوطني نفذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم تمكن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب في جبهات جنوبي محافظة مأرب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي الإمامية، منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تسليم مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية نفسها إلى الجيش الوطني بكامل عدتها وعتادها العسكري..مشيداً بالدور الكبير والمباشر لطيران التحالف العربي الذي كان حاضراً بقوة في معركة اليوم، مستهدفاً تعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية القادمة إلى ذات الجبهة.