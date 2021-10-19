مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 حالة إصابة، و6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب اللجنة، سجلت الاصابات الجديدة في عدن7، حضرموت5، المهرة3، مارب3، تعز1، بينما سجلت حالات الوفاة في شبوة3، حضرموت2، عدن1.

ويرتفع بذلك عدد الاصابات المعلنة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 9575 اصابة، منها 1813 حالات وفاة و 6115 حالة تعاف.