الوجيه يطلع على سير العمل في مشروع تأهيل مركز الشباب بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، اليوم، على سير العمل في مشروع تأهيل مركز خدمات الشباب الواقع في الجزء الشمالي من ملعب 22 مايو بمدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، التي تنفذه منظمة شباب بلا حدود للتنمية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل الوزارة لقطاع المشاريع محسن بيبك، أستمع الوجيه من القائمين على المشروع إلى شرح تفصيلي عن مجمل الأعمال التي تم تنفيذها، والمتضمن تجهيز قاعة اجتماعات كبرى مع ملحقاتها ومكاتب إدارية وأخرى للحاسوب.

وأشاد نائب وزير الشباب والرياضة، بمستوى الإنجاز في العمل الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة..داعياً إلى الحفاظ عليه باعتباره مركزاً هاماً للشباب ومكاناً مناسباً لعقد الدورات التدريبية والورش والفعاليات والأنشطة الشبابية المختلفة