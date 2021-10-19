اجتماع يناقش تدخلات المنظمات في معالجة اضرار الحالة المدارية (شاهين) في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة المكلا برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، تدخلات المنظمات الدولية في معالجة الاضرار الناجمة عن الحالة المدارية (شاهين) في مدينة المكلا والتي طالت مشاريع البنية التحتية من طرقات وشبكات كهرباء ومياه وإصحاح بيئي واتصالات، والاحتياجات الطارئة لإعادة تأهيل هذه المشروعات.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق والمدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري وضم المسؤولون في مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والاشغال العامة والطرق والصحة والمياه والكهرباء وصندوق النظافة والتحسين وممثلي عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية، تقرير فني حول الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية (شاهين) بساحل حضرموت والتدخلات المطلوبة لتجاوز آثارها.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات العاجلة المتخذة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والمؤسسات الخدمية في مواجهة الإضرار في شبكات الكهرباء والمياه والاصحاح البيئي حسب الامكانيات المتوفرة، إضافة إلى فتح الطرقات ورفع مخلفات السيول والامطار..مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود و التدخلات الطارئة لمعالجة ما خلفته هذه الكارثة من إضرار في مشاريع البنى التحتية.

وأكد الاجتماع على إيجاد آليات تنسيق مشترك بين المنظمات والمؤسسات المانحة والسلطة المحلية في مواجهة الكوارث ومعالجة آثارها، وأتخذ عددًا من الإجراءات في هذا الشأن.

وشدد وكيل أول حضرموت ، على اهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم تجاه ما حدث في مدينة المكلا من أضرار بالغة أثر الامطار والسيول الأخيرة .. موجهًا المختصين بوضع دراسات ومشاريع ذات جدوى تحمي مدينة المكلا من كوارث السيول المتكررة.