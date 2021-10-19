وزارة التخطيط تفتتح ورشة تدريبية لماسحي برنامج الأمن الغذائي وسُبل العيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية للدفعة الثانية من ماسحي برنامج الأمن الغذائي وسُبل العيش الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي بالشراكة مع اليونيسيف والفاو، وبإشراف وزارة التخطيط.



ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر خمسة أيام، ماسحين من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وتعز والحديدة، وتم توزيعهم على عدد من المجموعات.

وأكد الوكيل زيد، أهمية الورشة، وحث المشاركين على استشعار المسؤولية والاستفادة القصوى من المعارف والمهارات المقدمة في الورشة والحرص على تطبيقها في الواقع العملي أثناء عملية جمع البيانات..معربا عن شكره لكافة المانحين وشركاء الحكومة في تخفيف معاناة الشعب جراء الحرب والأوضاع في البلاد.

وشدد، على ضرورة التزام الجميع بالشفافية والموضوعية والدقة عند رفع البيانات للعمل على إعداد التقارير اللازمة التي من شأنها المساهمة في وضع المؤشرات المطلوبة من الجانب الحكومي والمانحين والمنظمات الدولية لتحديد احتياجات المجتمع.